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رياضة

روما يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات على حساب ساسولو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:36 ص
فريق روما
فريق روما
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محمد السعيد
يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره ساسولو، اليوم، السبت، في العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.
ويسعى فريق روما لاستعادة ذاكرة الانتصارات، وخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام لاتسيو بهدف لكل فريق، في الجولة الماضية بـ الدوري.

على الجانب الآخر يطمح فريق ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 34 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الـ 15 بـ 23 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بولونيا مع بريشيا، كالياري مع بارما.
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