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اقتصاد

أسعار النحاس تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر لتباطؤ الطلب في الصين

السبت 01/فبراير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وكالات
هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على البيع توقعا لتباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، حيث يهدد تفشي فيروس كورونا بإلحاق ضرر بالنشاط الاقتصادي.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.4 بالمائة إلى 5567 دولارا للطن.

وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى 5533.50 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر وبانخفاض قدره 12 في المائة منذ السادس عشر من يناير.

وأظهر مسح رسمي نشر اليوم أن نمو نشاط المصانع في الصين تعثر في يناير مع هبوط طلبات التصدير.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود الرصاص 3 بالمائة إلى 1879 دولارا للطن، بينما صعدت عقود النيكل 1.8 بالمائة إلى 12850 دولارا للطن، وارتفعت عقود الزنك 0.5 بالمائة إلى 2200 دولارا للطن بعد أن تعافت 2163 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2016.

وتراجعت عقود الألومنيوم 0.5 بالمائة إلى 1722 دولارا للطن.
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