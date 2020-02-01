AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 11:30 ص
مارثون ودراجات بحضور
مارثون ودراجات بحضور وزيرا البيئة والشباب والرياضة بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
ينطلق   صباح اليوم  ماراثون من ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. ياسمين صلاح الدين فؤاد وزير البيئة  ود. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ود. أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والذي يشارك فيه طلاب 27 جامعة من جامعات مصر  ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذى تستضيفه محافظة الفيوم فى المدة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2020.

وينطلق عقب السباق  مشروع استدامة النقل (الدراجات) بجامعة الفيوم من محطة كلية الخدمة الاجتماعية بحضور أ.د ياسمين صلاح الدين فؤاد وزير البيئة.

حيث تقوم الطالبات بالسير بالدراجات الى داخل الحرم الجامعى، لتفعيل  مشروع استدامة النقل ( الدراجات ) حفاظا على البيئة، وذلك من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 2:00 ظهرا وتبدأ منافسات الأنشطة الثقافية بقاعات الأنشطة بالجامعة ،والنشاط الفني (الموسيقى والكورال) بقاعة الاحتفالات الكبرى.
ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم
ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم
ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.. وإنشاء كيان رسمي لتداول المخلفات الصلبة والإلكترونية

مسئول معهد إعداد القادة يكشف تفاصيل الأنشطة الطلابية المقرر تنظيمها في إجازة نصف العام

محافظ الفيوم يناقش مع وفد البيئة سبل تنمية بحيرة قارون

جامعة الفيوم تستعد لإطلاق مشروع الدراجات

الفيوم تنظم أسبوع شباب الفتيات على مستوى الجامعات

أول أفواج جامعة المنيا تصل الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس

ترشيحاتنا

وأنت في البيت.. 5 خطوات لاستخراج تصريح السفر

وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في أفريقيا

موقعة الحسم.. الأهلي يواجه الهلال السوداني لحجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 الأفريقي

بسام الشماع يبرئ طائر البومة من هذه الشائعات.. فيديو

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

الخارجية الفرنسية تهاجم أردوغان بسبب ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث