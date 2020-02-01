ماراثون ودراجات بحضور وزيري البيئة والشباب والرياضة بالفيوم

ينطلق صباح اليوم ماراثون من ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ود. ياسمين صلاح الدين فؤاد وزير البيئة ود. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ود. أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والذي يشارك فيه طلاب 27 جامعة من جامعات مصر ضمن أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذى تستضيفه محافظة الفيوم فى المدة من 31 يناير حتى 6 فبراير 2020.





وينطلق عقب السباق مشروع استدامة النقل (الدراجات) بجامعة الفيوم من محطة كلية الخدمة الاجتماعية بحضور أ.د ياسمين صلاح الدين فؤاد وزير البيئة.