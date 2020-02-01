من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير

شهد شهر يناير مجموعة لافتة من إطلالات النجمات،فتألقت الكثير من المشاهير خلال الشهر بإطلالات تنوعت بين الملابس الرسمية والكاجوال، فأثارت بعض إطلالات النجمات جدلا بسبب أسعارها الباهظة و المبالغ فيه، على عكس البعض الآخر فكانت أسعار إطلالتهن غير مبالغ فيها.
فنرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز أسعار إطلالات النجمات خلال شهر يناير....
ارتدت ياسمين صبرى جمبسوت أسود بأكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها الممشوق، وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بساعة يد فخمة وأنيقة من دار الأزياء العالمية cartier، وبلغ سعرها 393,612 ألف ريال سعودي (مليون و657 ألف جنيه مصري).
تألقت نانسي عجرم فى TheVoiceKids بفستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها،وقد حمل تصميم نانسي عجرم توقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى.
ظهرت كيت ميدلتون أثناء حضورها قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بفستان أحمر لامع وهو من Needle & Thread ، ووصل سعره 587 دولار.
ارتدت بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى جاكيت روز قصير، وحمل التصميم توقيع علامة NIKE، فيما وصل سعره 83 يورو قبل الخصم، ولكن بعد الخصم 49 يورو.
ارتدت بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى جاكيت روز قصير، وحمل التصميم توقيع علامة NIKE، فيما وصل سعره 83 يورو قبل الخصم، ولكن بعد الخصم 49 يورو.
كما ظهرت فى إحدى المناسبات ب فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، وقد حمل فستان زوجة تامر حسنى توقيع BALENCIAGA، فيما تميز التصميم بأنه مصنوع من الصوف،وبلغ فستان بسمة بوسيل، زوجة تامر حسنى 1240 دولارا قبل الخصم، بينما وصل سعره بعد الخصم 868 دولارا أى ما يقرب من 13 ألف جنيه مصرى.
تألقت أنغام فى إحدى الحفلات الغنائية فى موسم الرياض، بفستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان أنغام فى موسم الرياض 3085 يورو، وأكملت أنغام إطلالتها بمجوهرات ألماسية فخمة من sarahjewelry.
ارتدت أحلام بنطلون جينز وبلوفر بلون الأوف وايت، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا مما منحها إطلالة جذابة و مميزة،وانتعلت أحلام بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية Gucci، وقد وصل سعره 1790 دولارا، أى ما يقرب من 28,819 جنيها.
خلال إحيائها حفلا غنائيا فى أبو ظبى احتفالا بحلول العام الجديد 2020، تألقت نانسي عجرم فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة البليسيه، كما تميز بأنه مكشوف من الظهر، وحمل فستان نانسي عجرم فى حفلها بأبوظبى توقيع maria lucia hohan، فيما بلغ سعر الفستان 2810 دولارات ولكن بعد الخصم وصل سعره 1124 دولارًا.
اختارت رانيا يوسف إطلالة عصرية مرتدية جيبة تصل أعلى الركبة جمعت بين اللون الأحمر و الأبيض والأسود، ونسقت معها تى شيرت أسود،وقد حمل تى شيرت رانيا يوسف فى الصور توقيع دار الازياء العالمية بالمان، وبلغ سعر تى شيرت رانيا يوسف 551 دولار أمريكى، ما يقرب من 9 آلاف جنيه مصرى.
أثارت الفنانة الخليجية أحلام حالة من الدهشة و الجدل خلال إحيائها حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض بمجوهرات ملفته تقدر قيمتها بـ7 ملايين دولار أمريكي، من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة، فكان إحدى هذه المجوهرات عقد مصنوع من الزمرد الأخضر والماس الأصفر، وبلغ سعره 28 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 120 مليون جنيه مصري.