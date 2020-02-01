من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير

إطلالات النجمات ،فتألقت الكثير من المشاهير خلال الشهر بإطلالات تنوعت بين الملابس الرسمية والكاجوال، فأثارت بعض إطلالات النجمات جدلا بسبب أسعارها الباهظة و المبالغ فيه، على عكس البعض الآخر فكانت أسعار إطلالتهن غير مبالغ فيها. شهد شهر يناير مجموعة لافتة من،فتألقت الكثير من المشاهير خلال الشهر بإطلالات تنوعت بين الملابس الرسمية والكاجوال، فأثارت بعضجدلا بسبب أسعارها الباهظة و المبالغ فيه، على عكس البعض الآخر فكانت أسعار إطلالتهن غير مبالغ فيها.

إطلالات النجمات خلال شهر يناير....

فنرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز أسعارخلال شهر يناير....



ياسمين صبرى جمبسوت أسود بأكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها الممشوق، وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بساعة يد فخمة وأنيقة من دار الأزياء العالمية cartier، وبلغ سعرها 393,612 ألف ريال سعودي (مليون و657 ألف جنيه مصري). ارتدتجمبسوت أسود بأكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها الممشوق، وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بساعة يد فخمة وأنيقة من دار الأزياء العالمية cartier، وبلغ سعرها 393,612 ألف ريال سعودي (مليون و657 ألف جنيه مصري).





نانسي عجرم فى TheVoiceKids بفستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها،وقد حمل تصميم نانسي عجرم توقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى. تألقتفى TheVoiceKids بفستان متوسط الطول باللون الأحمر، واتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التى تتصدر احدث صيحات الموضة، كما تميز بالقماش الستان الذى زاد من جاذبيتها،وقد حمل تصميم نانسي عجرم توقيع المصمم David Koma، فيما وصل سعره 1,169 يورو قبل الخصم ولكن بعد الخصم بلغ 818 يورو أى ما يقرب من 15 ألف جنيه مصرى.









كيت ميدلتون أثناء حضورها قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بفستان أحمر لامع وهو من Needle & Thread ، ووصل سعره 587 دولار.



ارتدت بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى جاكيت روز قصير، وحمل التصميم توقيع علامة NIKE، فيما وصل سعره 83 يورو قبل الخصم، ولكن بعد الخصم 49 يورو. ظهرتأثناء حضورها قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، بفستان أحمر لامع وهو من Needle & Thread ، ووصل سعره 587 دولار.ارتدت بسمة بوسيلجاكيت روز قصير، وحمل التصميم توقيع علامة NIKE، فيما وصل سعره 83 يورو قبل الخصم، ولكن بعد الخصم 49 يورو.



كما ظهرت فى إحدى المناسبات ب فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، وقد حمل فستان زوجة تامر حسنى توقيع BALENCIAGA، فيما تميز التصميم بأنه مصنوع من الصوف،وبلغ فستان بسمة بوسيل، زوجة تامر حسنى 1240 دولارا قبل الخصم، بينما وصل سعره بعد الخصم 868 دولارا أى ما يقرب من 13 ألف جنيه مصرى. كما ظهرت فى إحدى المناسبات ب فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، وقد حمل فستانتوقيع BALENCIAGA، فيما تميز التصميم بأنه مصنوع من الصوف،وبلغ فستان بسمة بوسيل، زوجة تامر حسنى 1240 دولارا قبل الخصم، بينما وصل سعره بعد الخصم 868 دولارا أى ما يقرب من 13 ألف جنيه مصرى.





أنغام فى إحدى الحفلات الغنائية فى موسم الرياض، بفستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان أنغام فى موسم الرياض 3085 يورو، وأكملت أنغام إطلالتها بمجوهرات ألماسية فخمة من sarahjewelry.

تألقتفى إحدى الحفلات الغنائية فى موسم الرياض، بفستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وقد بلغ سعر فستان أنغام فى موسم الرياض 3085 يورو، وأكملت أنغام إطلالتها بمجوهرات ألماسية فخمة من sarahjewelry.



ارتدت أحلام بنطلون جينز وبلوفر بلون الأوف وايت، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا مما منحها إطلالة جذابة و مميزة،وانتعلت أحلام بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية Gucci، وقد وصل سعره 1790 دولارا، أى ما يقرب من 28,819 جنيها.

ارتدتبنطلون جينز وبلوفر بلون الأوف وايت، ونسقت معهما بالطو طويلا وأنيقا مما منحها إطلالة جذابة و مميزة،وانتعلت أحلام بوت طويلا للغاية يصل أعلى الركبة من دار الأزياء العالمية Gucci، وقد وصل سعره 1790 دولارا، أى ما يقرب من 28,819 جنيها.