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محافظات

خلال اجتماعه مع محافظ أسوان.. وزير الأوقاف يعلن إنشاء مدرسة بكوم أمبو ومسجد بالإسكان المتميز ..فيديو وصور

السبت 01/فبراير/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إنشاء مشروع إنشاء مدرسة الخور قبلى بقرية العباسية بكوم أمبو في أسوان والتى ستضم 16 فصل على نفقة الوزارة من ضمن 10 مدارس سيتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من عوائد الوقف.

 

كما وافق وزير الأوقاف على إنشاء مسجد 1500 م2 بعمارات الإسكان المتميز من بين خدمات أخرى للمشروع  ، علاوة على التخطيط لمشروعات مستقبلية مناصفة بين المحافظة والوزارة بعد إستطلاع بعض المواقع لإختيار مساحات من الأراضى لهذه المشروعات.


ووافق الدكتور محمد مختار جمعة على إنشاء  4 حضانات للأطفال ومبانى خدمية بعمارات إسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديدة.


 جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده وزير الأوقاف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بحضور قيادات الوزارة والمحافظة لإستعراض أهم المطالب والإحتياجات الملحة لنهو كافة المشروعات المشتركة لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل.


 من جانبه وجه محافظ أسوان الشكر للدكتور محمد مختار جمعة على دعمه المتواصل لكافة مجالات التنمية على أرض المحافظة، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإسراع بمعدلات تنفيذ جميع المشروعات المعلقة لإنهاؤها فى نهاية العام الحالى ، مع المتابعة كل 3 أشهر لموقف هذه المشروعات .

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