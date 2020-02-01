برلماني مصري ممثلا للشرق الأوسط في مجلس إدارة التحالف العالمي للكبد

أعلن التحالف العالمي للالتهاب الكبدي WHA فوز البرلماني المصري الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد ، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد بإجماع الأصوات في الانتخابات التي أجريت خلال يناير 2020 ، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات في الفترة من 2020 إلى 2024.





كان الاتحاد العالمي لالتهاب الكبد، قد انتخب ثلاثة أعضاء جدد لمجلس إدارة الاتحاد، هم االدكتور جمال شيحه من مصر عضو مجلس النواب، ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط ، والدكتور آليون كوليبالي من مالي ممثلا لقارة افريقيا، والدكتورة لين تيران من أستراليا ممثلة لمنطقة شرق آسيا وقارة استراليا.





يعد الاتحاد العالمي لالتهاب الكبد WHA أكبر مؤسسة أهلية دولية لمقاومة الفيروسات الكبدية ، ومقره بمنظمة الصحة العالمية بجنيف ، ويأتي انتخاب الأستاذ الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بعضوية الاتحاد في إطار التكريم الذي يحظى به الدور المصري عالميا.





ورحب الاتحاد بالأعضاء الجدد مؤكدا أن مجلس إلادارة له دور حيوي في إدارة الاتحاد ، ويوفر تمثيلا لمجموعات المرضى على المستوى الإقليمي والعالمي ، مؤكدا أنه يعمل علي تشجيع أعضائها علي العمل ، على الصعيدين الوطني والإقليمي ، لإضفاء مزيد من التماسك والقوة من أجل العمل والقضاء على الفيروسات الكبدية.





من جهة أخرى يعقد الاتحاد العالمي لالتهاب الكبد WHA أولى اجتماعاته في الفترة من 12 إلي 14 فبراير الجاري بالمقر الفرعي للاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن.