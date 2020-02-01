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برلمان

برلماني: إنشاء الموانئ الجافة يغير وجه صناعة اللوجستيات في مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 10:45 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب
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أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ، أن اتجاه الدولة لإنشاء الموانئ الجافة يدل على حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المصدرين، مشيدًا بإعلان الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، بمشاركة شركة مصرية.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن الموانئ الجافة أحد أهم حلقات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وتحسين استغلالها وزيادة معدل دوران البضاعة فيها، فضلًا عن أنها تساعد في تسهيل دخول التجارة للبلاد، كما يعزز من مركز وتنافسية مصر في التقارير الدولية التي تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص؛ مؤشر الإفراج الجمركي، وتقليل عدد أيامه، وتنشيط حركة البيع.

وأشار إلى أن الدراسات التي تم تطبيقها علي النقل في مصر أوضحت أن إنشاء موانئ جافة قريبة من المناطق الصناعية المختلفة من ناحية ومن الموانئ من ناحية أخري يمكنها توفير نحو %40 من طاقة النقل والتي تعتبر من طاقات النقل المهدرة.

وأضاف أن الموانئ الجافة كان لها خطة ومدروسة منذ سنوات طويلة، ومحدد لها أماكن كثيرة جدًا على نطاق محافظات الجمهورية، ولكن سبب تأخرها هي عدم مشاركة القطاع الخاص في تأسيسها فمن المفترض أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور.

ونوه إلى أن الموانئ الجافة هي جزء من الأعمال اللوجستية والتي تأخرت مصر فيها فهي صناعة ضخمة وسبق العالم المتقدم مصر فيها، والتي من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لمصر وتطور الموانئ والنقل والصناعة المصرية أيضًا، مطالبًا بالاهتمام بصناعة اللوجستيات في مصر.
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