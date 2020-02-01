شركات موثوقة.. تعرف على عدد فروع الصرافة التابعة للبنك الأهلي.. خدمات





واضاف أن الشركة تضع خطة طموحة لافتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف الوصول إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2020 سعيا لتغطية جميع أنحاء الجمهورية من أجل خدمة أوسع لعملاء الشركة.



وأكد عبد المجيد محى الدين، أن شركة الأهلي للصرافة - وهي إحدى الشركات المملوكة للبنك الأهلي المصري - نجحت خلال عام 2019 في جذب حصيلة من العملات الأجنبية بما يعادل 12.5 مليار جنيه، تم بيع جزء منها لتلبية احتياجات العملاء مباشرة والباقي تم التنازل عنه لصالح البنك الأهلي المصري.



من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن شركة الأهلي للصرافة، التي تعد إحدى أذرع الخدمات المالية التي يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلي المصري تم تأسيسها عام2017 توازيًا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة في استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل.





كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه، واستطاعت الشركة من خلال إدارتها المحترفة وجهود العاملين بها – الذين وصل عددهم إلى 270 موظفا بنهاية عام 2019 – يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والتدريب ان توفر خدمات استبدال العملات من خلال تطبيق أفضل منظومة لدور شركات الصرافة في مصر مما ساهم في احتلالها مركز الريادة بين شركات الصرافة المصرية واكتسابها لثقة المواطنين، إضافة الى تيسير الوصول إلي العملاء في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة منذ إنشائها، وهو ما يؤكد تبنيها لخطة انتشار مدروسة وفعالة.



صرح عبد المجيد محى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة، بأن الشركة استطاعت خلال عام 2019 أن تفتتح 25 فرعًا جديدا، ليصبح بذلك إجمالي عدد فروعها 32 فرعًا.