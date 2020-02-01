ضبط ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بسوهاج

تمكنت حملة مكبرة لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، ومباحث التموين بسوهاج، اليوم السبت، من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي في عدد من محال بيع اللحوم في سوق قرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج، وضبط جزارين لقيامهم بالذبح خارج السلخانة.





قاد الحملة الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، وتم استهداف أسواق ومحال بيع اللحوم في سوق الصلعا.





وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي .





كما تم ضبط عمليات ذبح إناث خارج السلخانة، وتم إعدام اللحوم المضبوطة، كمية من المواد الغذائية بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





ومن الجدير بالذكر أنه كانت استهدفت حملة من الطب البيطري الأسبوع الماضي المطاعم و المحلات التجارية ومحلات الجزارة، وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم المُصنعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المطاعم الشهيرة، تم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر ضبط تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.





وأكدت إدارة المجاز أن الحملات مستمرة تحت رعاية اللواء طارق الفقي ،محافظ سوهاج ، والدكتور عصام عرفه، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، على كافة محال بيع اللحوم وبيع المواد الغذائية، لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار في أرواح المواطنين والاتجار في المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.