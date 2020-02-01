إيمان العاصي: نجاح مسلسل مملكة إبليس يعود لفريق العمل

قالت الفنانة إيمان العاصى، إنها تشعر بحب وارتباط شديد بشخصية "دليلة" التى تقوم بتجسيدها فى مسلسل "مملكة إبليس" لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تستعد لأن تقدمها بتمكن شديد.





وعبرت إيمان العاصى، في بيان صحفي، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور واستقباله للمسلسل على هذا النحو ، مشيرة الى أن اقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها مسئولية كبيرة ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار فى أية اعمال قادمة وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن.





ولفتت العاصي، إلى أن جمهورها سبق أن منحها لقب "أميرة الدراما" وهو اللقب الأقرب الى قلبها والذى جعلها تدخل عام ٢٠٢٠ من أوسع أبواب التألق والنجومية خاصة أنه جاء تزامنًا مع عرض مسلسلها الجديد "بخط الأيد" الذى تقوم ببطولته مع النجم احمد رزق والذى يعرض حاليًا على فضائية "دى إم سى دراما".





وقالت إيمان العاصى، إن سر نجاح مسلسل " مملكة ابليس" يرجع فى المقام الأول الى أن جميع عناصر العمل تم اختيارهم بعناية شديدة وبدقة فائقة فضلا عن ذلك فالمسلسل يعرض على منصة شاهد الالكترونية بشكل حصرى وهى منصه رقمية كبيرة ، كما أنه يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.





كما يتميز المسلسل أيضًا بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصى ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب و خالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.