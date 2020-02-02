عزفوا على صندوق الذخيرة .. فرقة الجركن السيناوية تعود للظهور .. وهذا ما وصلت إليه

أبناء سيناء حولوا مخلفات الحرب لإحياء التراث

العزف علي الجركن أداة للتعبير عن الموسيقى

الفرقة شاركت في مهرجانات عالمية بإنجلترا وأستراليا ونيوزيلاندا





نجح عدد من سكان شمال سيناء نشر فنهم البدوي الأصيل في أرجاء مصر والعالم العربي وأوروبا، حيث تم تأسيس فرقة فنية باسم فرقة "الجركن" السيناوية.





ويقول مؤسسها زكريا إبراهيم ، أنه تم تأسيسها عام 2003م بالتعاون مع نبيل العيسوي من أجل إيجاد كيان يعبر عن الموسيقى السيناوية، وإعادة تراث سيناء الغنائى للأذهان ونقله للأجيال الجديدة.





وقد تم اختيار اسم "الجركن" باعتباره أحد أبرز أدوات الحرب التى كان يستخدمها أبناء سيناء ، وقت الاحتلال الإسرائيلي لسيناء الذي استمر ١٢ عاما ، كما تستخدم معها الات موسيقية أخرى مثل "السمسمية البدوية"، والناى، والمجرونة، بالإضافة إلى الآلات الإيقاعية مثل الطبلة، والدف.







وقال إن فرقة "الجركن" استمدت فنونها من وحى التراث البدوى ، خاصة وان معظم أغانى الفرقة تتحدث عن العادات البدوية.





وقال نبيل العيسوي ، إن فرقة الجركن البدوية، قدمت العديد من العروض المحلية بالمدن المصرية، بالإضافة إلى مشاركتها في جولات دولية ومهرجانات عالمية في إنجلترا وفي أستراليا ونيوزيلاند.





وأضاف أننا نساهم في منح فننا السيناوي شخصية مختلفة، فنحن مثلًا نحيي دبكة السامر ونغني في كل مناسباتنا ، وهذا الفن نسخة مطابقة للسامر في فلسطين والأردن، لكن يبقى أن هذه الدبكة العريشية لها شخصية مختلفة من حيث النص والحركة".





وقال محمد العرايشي إن الفرقة انتشرت من مركز المصطبة بالقاهرة على مدى 55 يوما على جولتين في مقاطعات إنجلترا تمكنت الفرقة من ترويج الألبوم تضمنت أغاني تراثية تحت عنوان " وقت القهوة".





وسبق لفرقة الحركة أن حصلت علي المركز الاول في الاستفتاء الذي أجرته مجلة سونج لاين من بين الفرق الموسيقية والتي استطاعت انتزاع إعجاب محبي الفن الفولكلوري في كل المهرجانات التي شاركت فيها.





ويقول جمعة غنايم، مغني الفرقة الذي منح في إنجلترا لقب ، صوت الصحراء، إن الفرقة عرفها العالم قبل أن يعرفها المصريون. ويعزو ذلك إلى طبيعة الغناء السيناوي الذي لامثيل له .كما تتميز الفرقة بآلاتها المختلفة، وبخاصة استخدامها "الجركن" وصندوق الذخيرة.





وقد عادت فرقة الجركن البدوية بشمال سيناء ، من جديد للظهور من جديد ،حيث تشارك حاليا فى مسرح المصطبة للموسيقى والآلات الشعبية بالقاهرة وتضم كوكبة من فناني سيناء منهم: الفنان غريب مؤمن ، والفنان خالد الشعراوي ، والفنان يحي الشوربجي ، والفنان علي سلامة ، والفنان الصاعد اسلام ايمن سليم.







اقرأ أيضا: