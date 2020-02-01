ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيلين للاتجار فى المواد المخدرة بمدن الخانكة والخصوص، وتم إحالة المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط تشكيلين للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما حشيش وهيروين مخدر.





وتم ضبط التشكيل الأول فى الخانكة ويضم كل من "عماد م م" عاطل وباسم س ن"، عاطل وتبين تكوينهما للاتجار فى المواد المخدرة.





وضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 375 جراما ومبلغ 375 جنيها وهاتفى محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط "احمد م م" عاطل، و"محمود ا م" عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 70 جراما ومبلغ 150 جنيها، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.