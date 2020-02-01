حملات نظافة وتوعية ضمن مبادرة صحتنا في نظافة بيئتنا بمركز الغنايم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن فعاليات مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا" والتي تنفذها إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة تواصل فعالياتها وحملاتها بمركز الغنايم لرفع كافة المخلفات وتوعية المواطنين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة لإظهارها بصور جمالية وحضارية لائقة،مشيرا إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة النظافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونوه محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر كافة جهود المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية واستكمال فاعليات المبادرة وشن الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وعقد اللقاءات والندوات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي البيئي وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة.

وأكد رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة أن الادارة واصلت جولاتها لمتابعة أعمال مبادرة " صحتنا في نظافة بيئتنا" بمراكزوقرى المحافظ، حيث قامت الإدارة بزيارة مركز ومدينة الغنايم لرصد أعمال المبادرة داخل نطاق المركز والمدينة وتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، حيث تم خلالها تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة أكوام القمامة والمخلفات من شوارع المدينة ونقلها لأماكن التخلص النهائي.

كما تم عقد عدد من اللقاءات والندوات التثقيفية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية لزيادة الوعي البيئي لديهم وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة والالتزام بالطرق الصحيحة في التخلص الامن من المخلفات منوها بإنه تم تكريم العمال والسائقين ومسئولي النظاقة بالمركز كما تم تكريم عدد من المواطنين لتعاونهم واتباعهم الطرق السليمة في التخلص من النفايات والمخلفات مؤكدا على استكمال جولات الإدارة لمتابعة تنفيذ فاعليات المبادرة بشتى مراكز المحافظة.

وأضاف جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم أنه تم المشاركة فى فعاليات المبادرة ودعمها من خلال توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بتنفيذ حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على بيئتهم كما تم تنفيذ عدة حملات نظافة لرفع المخلفات من الشوارع والميادين وتجميل ودهان بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى للشوارع مؤكدا على استكمال الأعمال خلال الأيام المقبلة.