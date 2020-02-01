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بسام الشماع: القلب أهم من العقل عند الفراعنة.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 10:51 ص
بسام الشماع :القلب
بسام الشماع :القلب أهم من العقل لدي الفراعنة
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قسم التوك شو

قال بسام الشماع الباحث في علم المصريات وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن القدماء المصريين كانوا يجيدون فن الرسم، النحت وتشريح الطيور ، لافتا إلى أن  القلب  كان عند المصري القديم أهم من العقل لديه.

أضاف بسام الشماع  خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية " دي أم سي"، أن القلب قديما هو مقعد الحكمة لديهم  والضمير الإنساني ، مشيرا إلى أن القلب كان يضم الضمير والأفعال والذكريات والعقل والذكرى.

أشار الباحث في علم المصريات وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، أن في مصر القديمة أن القلب يحفظ كل أفعال حياة الشخص والذي يبعث به يوم الحساب ، مضيفا أنه يتم وزنه مقابل الحقيقة والعدالة والتناغم والذي تسمى "ماعت" باللغة الهيلوغريفية.

أكد بسام الشماع أن القلب كان أكثر أهمية من العقل  قديما ، متابعا أن القدماء المصريين عند التحنيط كانوا يتخلصوا من العقل عبر فتحات الأنف.

تابع بسام الشماع الباحث في علم المصريات ، أن المصري القديم عرف القلب وعلاقته بجميع أعضاء الجسم عن طريق اكتشاف بحث عن القلب، لافتا إلى أن المصري القديم كان ينحت المحادثات التي يتوسل فيها لقلبه علي الجعارين " نوع من انواع الخنافس" ، والتي في اعتقاد الكهنة أنها تصل إلى بالشمس الألهه.

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