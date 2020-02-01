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حوادث

بطء الحركة بشارعي الهرم وفيصل.. النشرة المرورية الصباحية بشوارع الجيزة

السبت 01/فبراير/2020 - 10:49 ص
تكدس مرورى
تكدس مرورى
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، على أغلب الأنحاء، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

فيما ظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع فيصل في القادم من الهرم بإتجاه كوبري الجيزة، وبعض الكثافات المتوسطة بشارع الهرم من شارع نصر الدين وحتى ميدان الجيزة.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان الجيزة مع انتظام حركة سير السيارات.

كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
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