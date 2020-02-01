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محافظات

بعد وفاة طفلة الختان.. صحة أسيوط ترصد مخالفات طبيبة داخل عيادة الطبيب المتهم

السبت 01/فبراير/2020 - 11:34 ص
صحة أسيوط ترصد مخالفات
صحة أسيوط ترصد مخالفات طبيبة داخل عيادة طبيب
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إيهاب عمر

عاينت لجنة من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان للطفلة "ندى" ما أدت إلى وفاتها.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه بناء على قرار من النيابة العامة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم محمد مدير إدارة العلاج الحر، والانتقال لمعاينة عيادة الطبيب المتهم بإجراء عملية الختان داخل مستوصف خاص بمركز منفلوط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن اللجنة رصدت عدة مخالفات من بينها عدم اكتمال المعايير الطبيبة الخاصة بإجراء عمليات جراحية داخل العيادة، مشيرا إلى إعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة ورفع مذكرة لإدارة التراخيص بوزارة الصحة ومحافظ أسيوط بالموافقة علي الإغلاق الإداري لحين الانتهاء من التحقيقات وتلافي المخالفات.

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من والد الطفلة " ندى " ضد الطبيب " علي . ع . أ " أخصائي امراض نساء وصاحب مستوصف طبي بقيامه بعملية ختان لابنته " ندى "12 عاما مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف .

وعلى الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى موقع الواقعة وتاكد صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالدي الطفلة وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات

وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكه بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، الخميس الماضي، جثمان طفلة ضحية الختان الي مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.

وقام فريق من النيابة العامة، الجمعة، بمعاينة المستوصف وتعيين قوة من الأمن على المستوصف.

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