إصابة سيدة وطفل وعامل بحروق فى 3 حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج إصابة 3 اشخاص بحروق ما بين سلقية وحروق عادية تراوحت نسبها ما بين 18 إلى 45% تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، واخطرت النيابات المختصة.

كان اللواء حسن محمود أمن سوهاج، قد تلقى اخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دعاء.ع.ع" 27 عاما ربة منزل وتقيم بناحية العيساوية شرق دائرة المركز مصابه " حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثانية والثالثة بنسبة 45 % ".

وبالإنتقال والفحص وسؤال زوجها المدعو "صابر.ا.س" 54 عاما عامل قرر أنه حال قيام زوجته بإعداد الطعام علي موقد غاز امتدت النيران لملابسها مما أدي لحدوث إصابتها ونفي الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "ملك.ا.ع" 3 سنوات وتقيم دائرة القسم مصابه بحروق سلقيه متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية بنسبة 28 % ".

وبسؤال والدها ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقط عليها إناء به " ماء ساخن " مما أدي لإصابتها ونفي الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة المراغة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد.ع.م" 23 عاما عامل ويقيم بناحية الغريزات دائرة المركز مصابًا بحروق باليدين والوجه والرقبة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 18 % "

وبالإنتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بتزويد دراجته النارية " توك توك " بالوقود بمنزله ممسكًا بسيجارة أشتعلت النيران به وحدثت إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.