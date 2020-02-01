AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة سيدة وطفل وعامل بحروق فى 3 حوادث متفرقة بسوهاج

السبت 01/فبراير/2020 - 11:15 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
خالد رياض

شهدت محافظة سوهاج إصابة 3 اشخاص بحروق ما بين سلقية وحروق عادية تراوحت نسبها ما بين 18 إلى 45% تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، واخطرت النيابات المختصة.

كان اللواء حسن محمود أمن سوهاج، قد تلقى اخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "دعاء.ع.ع" 27 عاما ربة منزل وتقيم بناحية العيساوية شرق دائرة المركز مصابه " حروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثانية والثالثة بنسبة 45 % ".

وبالإنتقال والفحص وسؤال زوجها المدعو "صابر.ا.س" 54 عاما عامل قرر أنه حال قيام زوجته بإعداد الطعام علي موقد غاز امتدت النيران لملابسها مما أدي لحدوث إصابتها ونفي الشبهة الجنائية  وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "ملك.ا.ع" 3 سنوات وتقيم دائرة القسم مصابه بحروق سلقيه متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية بنسبة 28 % ".

وبسؤال والدها ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقط عليها إناء به " ماء ساخن " مما أدي لإصابتها ونفي الشبهة الجنائية.

وتبلغ لمركز شرطة المراغة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد.ع.م" 23 عاما عامل ويقيم بناحية الغريزات دائرة المركز  مصابًا بحروق باليدين والوجه والرقبة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 18 % "

وبالإنتقال والفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بتزويد دراجته النارية " توك توك " بالوقود بمنزله ممسكًا بسيجارة أشتعلت النيران به وحدثت إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل في حريق بمنزل و3 أحواش ماشية بسوهاج

حصيلة ضحايا الحوادث .. مصرع مستأجر مخبز بسبب ماكينة عجن أطاحت بحياته أثناء عمله بالغربية.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

إصابة طفل بحروق أثناء التدفئة من البرد في سوهاج

قتلها الإندومي | التصريح بدفن جثة طفلة بـ سوهاج تناولت وجبة فاسدة

تفحم عامل نام بجوار النيران للتدفئة من البرد في سوهاج

ترشيحاتنا

شاهد.. مصاب بفيروس كورونا ينتقم من الممرضات بالعطس في وجوههن

وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في أفريقيا

رمت جثة جوزها ومارست الجنس مع عشيقها.. القصة الكاملة لربة منزل قاتلة زوجها في السلام

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

شاهد.. الكلمات الأخيرة للأسطورة كوبي براينت قبل وفاته

حادثة مأساوية.. انهيار ملعب رياضي ينهي حياة عامل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث