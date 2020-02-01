لجنة الرعاية الاجتماعية بالصحفيين تدعم عائلة زكية هداية

تقدمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بخالص العزاء لأسرة الزميلة زكية هداية، الصحفية بجريدة العالم اليوم، ولأسرة الراحل أحمد المنسي، مسؤول الدعم الفني بموقع جريدة المال، اللذان وافتهما المنية في حادث سير بالكيلو ٤٨ مصر اسكندرية الصحراوي.





و تواصل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة، مع النيابة بشأن إجراءات تصريح الدفن، ومع أحمد هداية شقيق الزميلة، وهو في طريقه مع أسرتها من محافظة الغربية، إلى مستشفى العامرية لاستلام الجثمان.





وأكدت اللجنة، أن حالة الوفاة الثالثة، هي لقائد السيارة الأخرى التي اصطدمت بهم.