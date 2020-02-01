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رياضة

كريستيانو الجديد.. شاهد أهداف ومهارات فرانسيسكو ترينكاو لاعب برشلونة الجديد

السبت 01/فبراير/2020 - 10:47 ص
فرانسيسكو ترينكاو
فرانسيسكو ترينكاو
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عبدالله هشام
أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده مع فرانسيسكو تريناكو الملقب بـ "كريستيانو رونالدو الجديد" الذي يلعب في نادي سبورتنج براجا البرتغالي علي أن ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي لعب فرانسيسكو مع فريقه سبورتنج براجا 19 مباراة نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه .

وجاء التعاقد مع فرانسيسكو "كريستيانو الجديد " بعد دفع مبلغ 31 مليون جنيه بعقد يمتد حتي صيف 2025 بقيمة شرط جزائي وصلت إلى نصف مليار يورو .

ولقب فرانسيسكو بـ كريستيانو الجديد بعد الأداء القوي الذي ظهر به مع فريقه ومميزاته في القفز العالي وتسجيل الأهداف بالرأس علي طريقة نجم البرتغال الاول بجانب مهارته الفائقة وسرعته .

ونعرض لكم اهداف ومهارات فرانسيسكو " كريستيانو الجديد " ..
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