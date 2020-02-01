AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء التقدم لمنحة ريادة الأعمال المجانية لطلاب جامعة سوهاج

السبت 01/فبراير/2020 - 11:11 ص
بدء التقدم لمنحة
بدء التقدم لمنحة ريادة الأعمال المجانية لطلاب جامعة سوهاج
Advertisements
خالد رياض
أعلنت جامعة سوهاج عن بدء التقديم لمنحة ريادة الأعمال المجانية الطلابية، المقدمة من وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالتعاون مع أكاديمية آفاق الدولية خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير القادم .

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن المنحة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي والتهيئة العلمية والفكرية للطلاب والخريجين لخلق رواد أعمال جدد والقضاء على مشكلة البطالة، ويشمل البرنامج التدريبي للمنحة مجموعة من المحاور التدريبية التي تساعد كل من يرغب في أن يتحول إلى رائد أعمال ناجح بطريقة علمية متطورة، مضيفًا أنه سيقوم بالتدريب متخصصين معتمدين من المعهد المصرفى ومايكروسوفت وخبراء فى إدارة وتدريب برامج ريادة الأعمال، وسيمنح المتدرب شهادة معتمدة كرائد أعمال. 

وأوضح الدكتور معتز عطا مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة، أن المنحة تعد أول برنامج لإعداد رائد الأعمال الناجح، كما تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوحدة 2020 و تستهدف طلاب الجامعة والخريجين، مشيرًا إلى التدريب مجاني ويضم موضوعات الإبداع وعلاقته بريادة الأعمال، أساسيات ومفاهيم ريادة الأعمال ومدارسها، عوامل نجاح وفشل المشروعات الريادية، أيضًا كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية، إدارة مخاطر المشاريع الريادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة ومفاهيم الربحية والإنتاجية، دراسة احتياجات العميل وضرورة إجراء البحوث السوقية، وكذلك تعريف المشاركين بدورة حياة الشركات والمشروعات ومتطلبات كل مرحلة.
التسجيل متاح من خلال هذا الرابط :
https://forms.gle/ZMdYPisEzVFNm6rz5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب العالم: تدشين منصة حاضنة الأعمال تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في ريادة الأعمال.. والمنتدى يضم 40 شركة تعمل في التكنولوجيا الحديثة

القوى العاملة: بدء تقييم مشروعات أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية

كيف تصبح رائد أعمال ناجح؟.. تدريب معتمد لوزارة الشباب ومايكروسوفت بـ المنيا

مركز ريادة الأعمال بجامعة المنيا يختتم المستوى الأول من تدريباته ويفتح باب التسجيل في معسكرات «الابتكار وتوليد الأفكار»

جامعة القاهرة تطلق مسابقة فى ريادة الأعمال خلال إجازة منتصف العام

وفد من جامعة الأزهر يزور المنطقة التكنولوجية لواحات السيليكون بأسيوط الجديدة

ترشيحاتنا

حادثة مأساوية.. انهيار ملعب رياضي ينهي حياة عامل.. فيديو

أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة

عمر تاني.. شاهد كيف كانت الزمالك منذ 140 عاما

أطباء يزيلون خصلة شعر طولها 5 سم من رحم سيدة.. صور

تورم الأطراف.. تعرف على أسباب الشعور ببرودة في القدمين

قمة مثيرة بين ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد بالليجا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار