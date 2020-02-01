بدء التقدم لمنحة ريادة الأعمال المجانية لطلاب جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن بدء التقديم لمنحة ريادة الأعمال المجانية الطلابية، المقدمة من وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالتعاون مع أكاديمية آفاق الدولية خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير القادم .





وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن المنحة تهدف إلى إعادة تشكيل الوعي والتهيئة العلمية والفكرية للطلاب والخريجين لخلق رواد أعمال جدد والقضاء على مشكلة البطالة، ويشمل البرنامج التدريبي للمنحة مجموعة من المحاور التدريبية التي تساعد كل من يرغب في أن يتحول إلى رائد أعمال ناجح بطريقة علمية متطورة، مضيفًا أنه سيقوم بالتدريب متخصصين معتمدين من المعهد المصرفى ومايكروسوفت وخبراء فى إدارة وتدريب برامج ريادة الأعمال، وسيمنح المتدرب شهادة معتمدة كرائد أعمال.





وأوضح الدكتور معتز عطا مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة، أن المنحة تعد أول برنامج لإعداد رائد الأعمال الناجح، كما تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوحدة 2020 و تستهدف طلاب الجامعة والخريجين، مشيرًا إلى التدريب مجاني ويضم موضوعات الإبداع وعلاقته بريادة الأعمال، أساسيات ومفاهيم ريادة الأعمال ومدارسها، عوامل نجاح وفشل المشروعات الريادية، أيضًا كيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية، إدارة مخاطر المشاريع الريادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة ومفاهيم الربحية والإنتاجية، دراسة احتياجات العميل وضرورة إجراء البحوث السوقية، وكذلك تعريف المشاركين بدورة حياة الشركات والمشروعات ومتطلبات كل مرحلة.

التسجيل متاح من خلال هذا الرابط :

https://forms.gle/ZMdYPisEzVFNm6rz5