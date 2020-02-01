AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التجارة: اختتام تدريب استراتيجيات التسويق والخطة التصديرية لدول أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
اختتمت بالقاهرة فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 12– 30 يناير حول "استراتيجيات التسويق بغرض التصدير والخطة التصديرية للدول الأفريقية " للعاملين بوزارات التجارة والصناعة بعدد من الدول الأفريقية حيث استهدف البرنامج رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق بغرض التصدير وإعداد الخطط التصديرية.
 
وعقد البرنامج بمقر مركز تدريب التجارة الخارجية وتم تنفيذه بالتعاون بين المركز وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وقد شارك فى فعاليات الحفل الختامى للبرنامج الممثل المقيم لهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) 
 
وأوضحت هالة جدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج تضمن عددا من المحاور التدريبية الرئيسية شملت رفع مهارات أخصائي التسويق بالدول الأفريقية من خلال التركيز على عناصر الخطة التسويقية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالتصدير، والتعريف بالأهمية الإقتصادية للتصدير في الوقت الحالى، والتعرف على تطورات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية العالمية، وكذلك تعريف المتدربين بأهم مفاهيم ومناهج بحوث السوق والمعايير الأساسية لإختيار الأسواق والمزيج التسويقي. 
 
جدير بالذكر، أن مركز تدريب التجارة الخارجية تم إنشاؤه في إطار التعاون بين حكومتى مصر واليابان للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التدريب ورفع مهارات العاملين بمجالات التصدير والتجارة الخارجية، وينفرد المركز بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة العملية والنظرية في مجال التصدير والتجارة الخارجية  والتى تركز على التعريف بإجراءات ومستندات التصدير والشحن والجمارك، وبحوث السوق واختيار الأسواق ومصادر المعلومات والمصطلحات التجارية وضمان مخاطر الصادرات والعقود الدولية ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: 117 فعالية تدريبية على المستوى المحلي بحضور 2784 متدربا

مركز تحديث الصناعة يطلق أولى ورش العمل في أساسيات التصدير

13 بندا تجمع منظمة أفرو أكت مع الغرفة التجارية بالجيزة في بروتوكول تعاون مشترك .. صور

التجارة والصناعة: استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي 3 أشهر إضافية

ترشيحاتنا

علقة ساخنة لجميلة عوض بسبب فيلم بنات ثانوي .. شاهد

رمت جثة جوزها ومارست الجنس مع عشيقها.. القصة الكاملة لربة منزل قاتلة زوجها في السلام

وداعًا لانسداد الحوض .. 3 طرق بسيطة لحل هذه المشكلة في دقائق

تريند الفن| تعرف على عدد زيجات زيزي البدراوي.. نجم بوليوود يعتدي على أحد معجبيه في المطار

مصر تتمتع بالثراء.. تعليق رشا مجدي على اكشاف مقابر الإله جحوتي.. فيديو

الجيش الليبي يستهدف مواقع لمليشيات السراج وأردوغان في مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار