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اقتصاد

بقيمة 60.281 مليار جنيه.. المجتمعات العمرانية توافق على مشروع الموازنة للعام المالى 2020 /2021

السبت 01/فبراير/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2020 /2021، ويبلغ إجمالي مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية 60.281 مليار جنيه (الموازنة الجارية بإجمالي مبلغ 52.281 مليار جنيه - الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 8 مليارات جنيه)، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على المشاركة فى أكبر معرض عقارى بالعالم "MIPIM 2020- ميبم 2020"، والذى يقام بمدينة كان الفرنسية، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقارى المصرية، وذلك للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج، وعرض المشروعات التنموية العملاقة الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة على مستوى الدولة المصرية.

وأشار المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن هذا المعرض، هو أكبر معرض عقارى فى العالم، حيث يُعد ملتقى لكبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وكذا صناديق الاستثمار، ويُعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار المصرى للخارج، باعتباره من أهم السلع التى بدأ الاهتمام مؤخرا بتصديرها للخارج.​

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مصر شاركت بمعرض "MIPIM 2019"، ممثلة فى وزارة الإسكان، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقارى، حيث كانت مصر هى دولة الرعاية لحفلة الافتتاح مع حكومة دبى، وتم عرض أهم المشروعات المختلفة بالدولة المصرية، ولا سيما مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

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