شاهد.. بن زايد ومحمد صلاح ورونالدو ينعون كوبي براينت

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أبرز الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين هذه الموضوعات التي أحزنت الكثيرين في العالم ، وفاة النجم الأسطوري لاعب كرة السلة الامريكي "كوبي براينت" هو وابنته وآخرون.





وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن اللاعب الأمريكي قد اعتزل لعب كرة السلة من سنة 2016، وكان ذلك بعد مواصلته اللعب لـ 20 موسم في فريق "لوس انجلوس ليكرز"، وقام بعد اعتزاله بتأليف العديد من الكتب للأطفال والتوجه إلى العمل الخيري والاجتماعي وهذا ما دفع كثيرين من السياسيين والرياضيين في العالم حريصين على الكتابة عنه.





وقد نعاه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد الامارات وكتب على حسابه في تويتر "احزننا رحيل الاسطورة كرة السلة الامريكية كوبي براينت مع ابنته في حادث أليم..فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة..خالص العزاء أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع امتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة".





وحرص اللاعب المصري محمد صلاح على نعيه على حسابه في تويتر "اتقدم باحر التعازي لعائلة وأصدقاء كوبي ولمن ماتوا في الحادث المريع".





وكتب النجم كريستيانو رونالدو على حسابه في تويتر "حزين للغاية لسماع الخبر المفجع لوفاة كوبي وابنته ديانا".