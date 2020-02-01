AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. بن زايد ومحمد صلاح ورونالدو ينعون كوبي براينت

السبت 01/فبراير/2020 - 11:04 ص
السوشيال ميديا تنعي
السوشيال ميديا تنعي كوبي براينت
Advertisements
فرح علاء الخولي

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أبرز الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين هذه الموضوعات التي أحزنت الكثيرين في العالم ، وفاة النجم الأسطوري لاعب كرة السلة الامريكي "كوبي براينت" هو وابنته وآخرون.


وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن اللاعب الأمريكي قد اعتزل لعب كرة السلة من سنة 2016، وكان ذلك بعد مواصلته اللعب لـ 20 موسم في فريق "لوس انجلوس ليكرز"، وقام بعد اعتزاله بتأليف العديد من الكتب للأطفال والتوجه إلى العمل الخيري والاجتماعي وهذا ما دفع كثيرين من السياسيين والرياضيين في العالم حريصين على الكتابة عنه.


وقد نعاه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد الامارات وكتب على حسابه في تويتر "احزننا رحيل الاسطورة كرة السلة الامريكية كوبي براينت مع ابنته في حادث أليم..فقدنا رجل المبادرات الإنسانية والاجتماعية وملهم الأجيال الصاعدة..خالص العزاء أسرته والشعب الأمريكي الصديق بوفاة نجم مبدع امتع لسنوات عشاق اللعبة وجمهورها بأدائه وموهبته المتميزة".


وحرص اللاعب المصري محمد صلاح على نعيه على حسابه في تويتر "اتقدم باحر التعازي لعائلة وأصدقاء كوبي ولمن ماتوا في الحادث المريع".


وكتب النجم كريستيانو رونالدو على حسابه في تويتر "حزين للغاية لسماع الخبر المفجع لوفاة كوبي وابنته ديانا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة كوبي براينت.. معلومات لا تعرفها عن أسطورة السلة الأمريكية

ترامب ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

تورونتو رابتورز ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

نادي تورونتو رابتورز ينعي أسطورة كرة السلة كوبي براينت

صلاح وميسي ورونالدو وترامب .. مشاهير العالم ينعون أسطورة كرة السلة كوبي براينت

ترشيحاتنا

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

مصر تتمتع بالثراء.. تعليق رشا مجدي على اكشاف مقابر الإله جحوتي.. فيديو

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

رمت جثة جوزها ومارست الجنس مع عشيقها.. القصة الكاملة لربة منزل قاتلة زوجها في السلام

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار