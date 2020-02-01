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د. مجدي بدران يكتب: مخاطر قلة شرب الماء في الشتاء

السبت 01/فبراير/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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قلة شرب الماء فى الشتاء ربما تسبب جفاف الأغشية المخاطية والجلد. يحدث الجفاف عندما لا يتم تعويض ما يفقده الجسم من الماء.يقلل الجفاف المناعة مما يجعل المرء أكثر عرضة لمسببات الحساسية، و عندما نشرب الماء نخفف من الهيستامين وسيط الحساسية الشهير، و ربما نحد من أعراض الحساسية. أغلب الناس لا يشربون الماء بقدر كاف فى الشتاء بدعوى عدم العطش أو غياب العرق.


أكدت  الدراسات الحديثة أن الذين يعانون من الجفاف  أكثر عرضة للإحساس بالضيق و التعب. التعب هو أكثر أعراض الجفاف شيوعا خاصة فى منتصف النهار. العطش أول أعراض الجفاف، و عند الشعور به يعنى ذلك فقدان حوالى  1% إلى 2% من الوزن أو كيلو جرام تقريبا من وزن الشخص  البالغ.


يضر الجفاف مجرى الهواء ، فيسبب جفاف الأغشية المخاطية خاصة فى الجهاز التنفسى ، و جفاف المخاط  مما يجعله سميكا لزجا شديد الإلتصاق ، و يصعب تخلص الرئتين منه أو من الإفرازات التنفسية، و بالتالى  يزيد من بطء حركة البلغم و الإفرازات التنفسية و إلتصاقها و تراكمها على الأغشية المخاطية،  كما يسبب أيضا ضيق الشعب الهوائية كمحاولة لنقص فقد الماء منها ومزيدا من الحساسية الصدرية و الأزمات الربوية و الكحة و ضيق النفس.

 
الجفاف يبطئ حركة الأهداب التنفسية، و بالتالى صعوبة التخلص من المواد الغريبة و البلغم . الجفاف من عوامل الخطر الأكثر شيوعا لحدوث حصوات الكلى، والذين يعانون من تكرار حصوات الكلى تقل لديهم فرص حدوثها في المستقبل إذا داوموا على شرب كميات وفيرة من المياه و السوائل.

 

الجفاف يؤثر على المخ ، فهو يسبب تقلب المزاج و الصداع و التعب وصعوبة التركيز، و  يؤثر سلبا على الذاكرة.يقلل الجفاف من المهارات المعرفية والحركية ، و يزيد من وقت رد الفعل، و المؤلم أن الجفاف يجعل الفرد أكثر حساسية للألم . الماء بمثابة شحم طبيعى للمفاصل .تحتوي الغضاريف الموجودة في المفاصل و العمود الفقري ، على حوالي 80 في المائة ماء. يقلل الجفاف على المدى الطويل من القدرة على إمتصاص الصدمات ، مما يؤدي إلى آلام المفاصل.

 

شرب الماء يفيد فى إنتاج  اللعاب. يساعد اللعاب على هضم الطعام ،والحفاظ على حيوية الفم والأنف والعينين ، و منع الاحتكاك . شرب الماء يحافظ أيضًا على نظافة الفم ،و يقلل من تسوس الأسنان بدلًا من شرب المشروبات المحلاة. تحتاج الأمعاء إلى الماء لكي تعمل بكفاءة.

 

الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الإمساك ، و زيادة حموضة المعدة مما يزيد من خطر قرحة المعدة. الماء يغسل الجسم من الفضلات . نقص المياه  فى الجسم يتسبب في زيادة كثافة الدم ، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم. شرب الماء بوفرة يساعد فى خفض الوزن ، فالماء يكبح جماح الشهية ، و يحرق السعرات الحرارية ، وهو لازم لحرق الدهون ، و يقلل من تناول المزيد من السعرات الحرارية ، و  يساعد على القيام بالتمارين الرياضية .

 

يراعى شرب الماء بوفرة فى الشتاء بحد أدنى لترين للبالغين ، و يفيد أيضا تناول شاى الأعشاب الطبيعية ، و الطماطم و الخيار والخس و الزبادى واللبن الرايب ، و الفاكهه الطازجة ، و عصائر الفاكهة الطبيعية وليست الجاهزة المصنعة .

 د. مجدى بدران  
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