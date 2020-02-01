238 مليون جنيه لخدمات المياه والصرف الصحي بــ11 مراكز بمحافظة أسيوط

صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أنه تم الانتهاء من تخطيط الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية المُوجهة لمبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 والتى تقوم بواسطتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى لعدد 60 قرية تم حصرها وفق معدلات الفقر والكثافة السكانية ودراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية؛ كمستهدف ب 11 مركزا على مستوى محافظة أسيوط.





وأشار، أن الواقع الحالى شهد تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لعام 2019/2020 الجديد توفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد (60) قرية مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيها، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه وإحلال وتجديد آبار وتوريد طلمبات بعدد (53) قرية من القرى المستهدفة والأكثر احتياجا بقطاع المياه، كما تضمنت مد شبكات انحدار وتنفيذ محطات رفع ودعايات وخطوط طرد ووحدات (ABR) لعدد (8) قرى من المستهدف والأكثر احتياجا بقطاع الصرف الصحى، ليجنى ثمار تلك المبادرة 960 ألف مواطن أسيوطى بالقرى المستهدفة.





معلنا، أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع ما تشهده خطة الإحلال والتجديد والتى تجريها الشركة لمد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة ب8 مراكز بالمحافظة بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه تأتى ضمن تنفيذ خطة الشركة السنوية الموضوعة طبقا للاحتياجات الفعلية بكافة المناطق، للمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقرًا لتكون أيدى قوية فى صناعة التنمية المستدامة.



