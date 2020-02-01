ندوات مكثفة عن ترشيد استخدام المياه بالمنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إن إدارة التوعية بالشركة وضعت خطة للتوعية خلال أجازة نصف العام تستهدف الجمعيات والنوادى داخل المحافظة.





وأضاف الشهاوى ، أن فريق التوعية نظم ندوة بنادى الواى ومركز ابو طاقية الرياضى ومركز البرجاية الرياضى ومركز شباب دماريس بالمنيا لتوعية أكثر من ٣٥٠طالبا وطالبة ضمن خطة الشركة، لنشر الوعى المائى بقضية ترشيد استخدام المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحى.



