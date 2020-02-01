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اقتصاد

ندوات مكثفة عن ترشيد استخدام المياه بالمنيا

السبت 01/فبراير/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إن إدارة التوعية بالشركة وضعت خطة للتوعية خلال أجازة نصف العام تستهدف الجمعيات والنوادى داخل المحافظة.

وأضاف الشهاوى ، أن فريق التوعية نظم ندوة بنادى الواى  ومركز ابو طاقية الرياضى ومركز البرجاية الرياضى ومركز شباب دماريس بالمنيا لتوعية أكثر من ٣٥٠طالبا وطالبة ضمن خطة الشركة،  لنشر الوعى المائى بقضية ترشيد استخدام المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحى.

يذكر  أن شركة مياه المنيا نجحت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومديرية التربية والتعليم بالمنيا فى إطلاق مشروع *"صحتهم مستقبلهم"* يستهدف ٢١٠ مدرسة بمراكز المنيا وسمالوط وابوقرقاص بإجمالى عدد طلاب ١٨٠ الف طالب، كما تم تدريب أكثر من ألف معلم ومعلمة بالمدارس المستهدفة لتنفيذ المشروع.
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