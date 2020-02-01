لو بتفكرى فى الجواز.. احذري 3 أنواع من الرجال.. تعرف على أعراض وطرق علاج فوبيا الوقوع في الحب.. 11 سبب يخلوكي تتجوزي البيست فريند.. وسبب هروب البنات من بيت العيلة

-الرجل غير المسؤول



لا يستطيع الاعتماد على ذاته ويلجأ دائما إلى والدته أو والده فهم فى الحقيقة رجال ضعفاء غير قادرين على بناء حياة زوجية مستقلة

- الرجل البخيل

فهو بخيل حتى على نفسه ومع مرور الوقت لن تستمر الحياة مع رجل بهذه الطباع .

-الرجل العاشق اللحظى



حيث يتقن مغازلة النساء وتنخدع فيه كل فتاة بسهولة وهذا النوع لا يصلح كشريك لحياتك .







إليك أنواع أخرى من الرجال فى الرابط التالى لا تفكرى فى الارتباط بهم حتى لا تنتهى حياتك الزوجية بالفشل لكن إذا كنت لا تقدرين الاستغناء عن ذلك الرجل إليك حيل سريعة يقدمها إستشارى العلاقات الزوجية فى التعامل معه.





وفي هذا السياق يعاني بعض الأشخاص الخوف من الوقوع في الحب، في البداية ظن البعض أن الأمر شخصي أو حالات فردية، حتى أكدت الأبحاث أنه هناك فوبيا الخوف من الوقوع في الحب، ويمكن تعريفها بأنها الشعور بالخوف من الوقوع في الحُب أو أي ارتباط عاطفي، مما يجعل المصابين به يسعون للابتعاد، والهروب من أي التزامات عاطفية.







وتعد أبرز أعراض فوبيا الوقوع في الحب حسب ما أشار موقع "health line" التالي :



-القلق الشديد تجاه الوقوع في الحب أو الدخول في علاقة عاطفية.



-دفن المشاعر والعواطف داخل الإنسان قدر الإمكان.



-التجنب بشكل كبير للأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها العشاق.



-إلغاء فكرة الزواج .



-تحبيذ العزلة عن العالم الخارجي بسبب الخوف من الوقوع في الحب.



ويمكن التغلب على فوبيا الخوف من الوقوع في الحب بالشكل التالي:



-عادة ما يعتبر العلاج المعرفي السلوكي أحد أفضل الطرق لعلاج أمراض الفوبيا بشكل عام.



-العلاج بالصدمة للوصول في نهاية المطاف إلى مساعدة المريض على الحد من القلق والخوف جراء الحب والعواطف الرومانسية.



-في الحالات الشديدة جدا، يمكن أن تكون الأدوية مفيدة أيضًا للتحكم في مشاعر وأفكار المريض تجاه الحب والغرام.





عندما تتزوج من شخص ما، يتوقع منك المجتمع أن تقضي حياتك بأكملها مع هذا الشخص ولكن إذا كنت تحبه ستظل ولكن إن كان العكس سيحدث انفصال. ويأتي وقت يتزوج فيه الناس إما من الشخص الذي يختارونه أومن شخص يراه آباؤهم مناسبين أيًا كان الوضع، يعتبر الزواج بلا شك أحد أهم مراحل حياة الشخص، و

نحن لسنا صانعي زواج ولكن لن يكون من السهل أن تقضي حياتك مع شخص يعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك ويحبها ويكرهها، ولكن إذا كنت لا تزال تشك في حقيقة أن صديقك المفضل يمكن أن يكون شريك حياتك فسنرى في هذا التقرير سنعرض لكم أسباب الزواج منه.

وكشف موقع bold sky، عن الاسباب التي تدفعك من زواجك بصديقك المفضل:

- يعرف أفضل صديق لك كل شيء عنك. - أفضل الأصدقاء هم شخص نثق به مع عيون مغلقة. - أفضل صديق لك كان يقف إلى جانبك دائمًا. - تعلمون أهمية بعضهم البعض. - ليس هناك من ينكر أنك تدرك جيدًا نقاط الضعف والقوة لدى بعضكم البعض. - لا أحد سيرى دموعك كما يفعل أفضل صديق لك. - سيعرف شريكك دائمًا ما يدور في ذهنك حتى لو كنت حزينًا - يمكنك إظهار الجانب الغريب والمجنون - لن تضطر إلى التظاهر بأنك شخص آخر أو تتصرف بتصنع - تفضل مشاركة مشاعرك وأسرارك مع أفضل صديق لك - يمكنك مشاركة أفكارك وآرائك ومشاعرك معه دون أي ترد





أما عن بيت العيلة فقال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إنه لأمر طبيعي أن تشعر الفتاة بالقلق تجاه منزل عائلة زوجها وترفض العيش بداخله نتيجة سماعها القصص والمشاحنات التي تحدث بهذا المنزل.





وأضاف محمد هاني، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الفتاة تشعر بالخوف والقلق نتيجة تنوع الشخصيات كالأم والأب وزوجة الأخ وأخت الزوج فتعتقد أنها ستواجه أمرًا مُرعبا يشبه "بيت الرعب".







ونوه استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن المرأة من الممكن أن تواجه تحكمات، وخاصة إن كان الزوج يتأثر بكلام الأب والأم مما يهدد العلاقات الزوجية.



وأردف أن مصطلح الحماه مرعب ويتم إطلاقه على الأم التي تمارس سيطرة الأوامر والتطفل، مما يرهق الزوجة نفسيًا ولا تستطيع الاستمتاع بحياتها وتصبح الخصوصية مستباحة.



وتابع أنه من الممكن أن يتفاقم الأمر للطلاق نتيجة عدم شعور الفتاه بالأمن والاطمئنان وعدم احترام أسرارها، لذلك على الرجل أن يوازن بين أمه وزوجته فلكل منهم حب خاص حتى يتمتع بالاستقرار، فبيت العيلة سلاح ذو حدين فمن الممكن وجود حب وترابط ومن الممكن وجود مشاكل.

ونوه استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن المرأة من الممكن أن تواجه تحكمات، وخاصة إن كان الزوج يتأثر بكلام الأب والأم مما يهدد العلاقات الزوجية.وأردف أن مصطلح الحماه مرعب ويتم إطلاقه على الأم التي تمارس سيطرة الأوامر والتطفل، مما يرهق الزوجة نفسيًا ولا تستطيع الاستمتاع بحياتها وتصبح الخصوصية مستباحة.وتابع أنه من الممكن أن يتفاقم الأمر للطلاق نتيجة عدم شعور الفتاه بالأمن والاطمئنان وعدم احترام أسرارها، لذلك على الرجل أن يوازن بين أمه وزوجته فلكل منهم حب خاص حتى يتمتع بالاستقرار، فبيت العيلة سلاح ذو حدين فمن الممكن وجود حب وترابط ومن الممكن وجود مشاكل.



