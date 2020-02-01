بؤر الموت.. شرط واحد لـ تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.. تفاصيل

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن إجراءات وقائية جديدة اتخذتها منظمة الصحة العالمية بعد تزايد نسب تفشي وباء كورونا.





وأجبر تفشي وباء كورونا، دولا ومسئولين على اتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس اللعين الذي بدأ مساره المدمر من الصين.





ووسط أدلة متزايدة على انتشار فيروس كورونا عالميا، فقد اتخذت جميع البلدان احتياطاتها، ومنها إيطاليا التى أعلنت بدورها حالة الطوارئ بعد تأكيد إصابتين على سفينة سياحية فى روما.





لم تسلم بلدان أخرى من فيروس كورونا المميت، فقد تم تأكيد حالات مصابة فى 19 دولة غير الصين، وبدورها أكدت وزارة الصحة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا للوباء لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن القلق الأكبر هو انتقال فيروس كورونا إلى البلدان التي تعاني من ضعف المنظومة الصحية، والعديد أيضا من شركات الطيران قامت بإلغاء الرحلات إلى الصين، بالإضافة لقيام مطاعم عالمية بإغلاق أبوابها.





دول مثل باكستان وسويسرا علقت الرحلات الجوية من وإلى الصين، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة ، كما قامت روسيا وكازاخستان وسلفادور بتعليق دخول مسافريها إلى الأراضى الصينية، كما حذرت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من فرض قيود على رعاياها بعدم السفر إلى الصين.







يذكر أن الفيروس القاتل بدأ في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى في الصين، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 6000 في البلاد.





وأوقفت شركات الطيران الرئيسية رحلاتها إلى الصين بسبب تفشي الفيروس الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

