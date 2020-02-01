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توك شو

أسامة حسن يكشف عن توقعاته للقاء الأهلى والهلال السودانى.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال كابتن أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدة للحصول على البطولات على مستوى أفريقيا والعالم على حد سواء.

وأضاف أسامة حسن، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي أم سي"، أنه في مباراة النادي الأهلي مع النجم الساحلي، أدى النادي الأهلي الـ 25 دقيقة فقط من أول المباراة أداءً ممتازا، مشيرا إلى أن الحكم عندما قام بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح النجم الساحلي شعر المشجعون بالانحياز.

وأشار لاعب نادي الزمالك السابق، إلى أن مباراة الهلال من أصعب المباريات التي ستواجه الفرقة المصرية، وأوضح أنه من المستحيل الفوز على فريق الهلال.

وأكد أن المباراة ستقام على أرض الهلال السودانى، والتي من الصعب الفوز بها لصالح المارد الأحمر بسبب الأجواء والملاعب المختلفة، مشيرا إلى أن فريق الهلال السوداني يمتلك روحا عالية جدا داخل الملعب وبين الفرق.

وأوضح أن النجم الساحلي التونسى يمر بمشاكل مالية وأزمات مع اللاعبين، مشيرا إلى أن نادي الهلال مستقر ماليا ويمتلك أقوى لاعيبه وبطل الدوري، والذي لا يتأثر بتغير مدربه الفني بسبب قوته.
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