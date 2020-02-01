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أخبار البلد

في ظروف بالغة الدقة.. عباس أبو مازن يلقي كلمة مهمة من القاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:26 ص
الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن
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ميـــس رضــا
يلقي محمود عباس الرئيس الفلسطيني ظهر اليوم، السبت، خطابا هاما أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل مواجهة ما يسمى "صفقة القرن"، وكافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ولطرح الموقف الفلسطيني الرافض لها جملة وتفصيلا.

ويأتي الاجتماع في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على ما يسمى "صفقة القرن"، ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية، وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد صرح يوم أمس "بأن الاجتماع سيعقد للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس محمود عباس، ولكلمات من وزراء الخارجية العرب، كما سيصدر عقب الاجتماع قرارا يعبر عن الموقف العربي إزاء الصفقة" التي هي ليس بخطة، ولكنها "طلب استسلام".

وصرح وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، بأن فلسطين تقدمت بمشروع قرار لرفض "صفقة القرن"، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال، ونتوقع من كافة الدول العربية أن تتبنى وتوافق على مسودة القرار ليصبح قرارا بالإجماع، ولكي يتم التحرك بعد ذلك على شكل أوسع.

ومن المقرر أن يلتقي أبو مازن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل الاجتماع، للتشاور حول "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية.

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