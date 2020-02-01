"على أنغام الأقصر بلدنا".. قطار الشباب يصل إلى محطة الطود لأول مرة.. صور

على أنغام المزمار " الأقصر بلدنا " استقبل العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود نيابة عن السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ، وبرفقته اللواء احمد العيسوى مدير المدينة الشبابية بالطود قطار الشباب الذى وصل اليوم إلى مدينة الطود.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لهدف تعريف شبابنا وفتياتنا بالتراث والموروث الثقافي والفني وتاريخ مصرنا الحبيبه ( اعرف بلدك) في مختلف بقاع المحروسة وتنشيط السياحة الداخلية .

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وكان أول الوفود بقطار الشباب بمحطة الطود الى المدينة الشبابية الدولية بالطود يضم 250 فتاة .

وأفاد رئيس محطات سكك حديد ان قطار الشباب تم وقوفه على محطة الطود صباح اليوم الساعة 6:42 صباحا قيام من محطة القاهرة متجها إلي أسوان.

وأوضح العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود أن وقوف قطار الشباب بمحطة الطود جاء خلال اللقاء مع اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات في شهر رمضان الماضي بحضور ودعم السيد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وايضا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال زيارته لمدينة الطود والتي تفقد خلال زيارته المدينه الشبابيه ومركز اعداد القاده ومركز شباب الطود وملاعب مركز شباب الحسينات.