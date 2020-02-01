تمديد مفاوضات سد النهضة.. فرنسا تنتقد تركيا وترفض أطماعها بالمتوسط.. وبريطانيا تنفصل عن الاتحاد الأوروبي.. أبرز ما قالت الصحف الإماراتية

"الإمارات اليوم": تمديد مفاوضات سد النهضة

"الخليج": فرنسا تنتقد تركيا وترفض أطماعها بالمتوسط

"الوطن": بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الانقسامات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك أن فرنسا برزت في مقدمة الدول الأوروبية لمواجهة الطموحات الإقليمية لتركيا، وأرسلت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط، الذي تحول إلى بؤرة توتر محتملة بين عدة دول في المنطقة.

وقالت "الخليج" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ندد عند استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بـ"تعديات واستفزازات" أنقرة في شرق المتوسط، أين تؤجج عمليات التنقيب عن النفط والغاز التوتر بين تركيا واليونان، بما يشمل أيضًا إسرائيل، ولبنان، ومصر، وقبرص.

وأعلن ماكرون تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريبًا هناك، لـ"ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا".

وفي مؤشر على ذلك، وصلت حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط الخميس، رسميًا في مهمة دعم عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

واستنكر إيمانويل ماكرون مجددًا التدخل التركي في النزاع الليبي في "انتهاك صريح" لتعهدات أنقرة في مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير الجاري.

وانتقدت فرنسا أنقرة إبان الهجوم التركي في أكتوبر الماضي، على وحدات حماية الشعب الكردية حليفة الغربيين في الحرب على الإرهاب في سوريا، ولكن أيضًا في ديسمبر الماضي، في قمة في لندن لحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.

واعتبر مارك بياريني، سفير الاتحاد الأوروبي الأسبق في تركيا والباحث في مركز كارنيجي أوروبا، في بروكسل، أنه "يجب في مرحلة ما قول كفى، في وجه نظام لم يعد يرى حدودًا لأفعاله".

وأكدت "الوطن" أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانقسامات والتقلبات أصبحت بريطانيا الجمعة أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي لتنهي بذلك علاقة صاخبة استمرت 47 عاما، في انفصال تاريخي سيحتفل به مناصرو بريكست فيما يثير مشاعر حزن لدى مؤيدي أوروبا.

وبعد إرجاء بريكست ثلاث مرات، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند الساعة 23,00 بتوقيت لندن وتوقيت غرينيتش بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على تصويت 52% من البريطانيين لصالح الخروج في استفتاء عام 2016.

لكن هذه النهاية ليست سوى بداية فصل ثان من مسلسل بريكست الطويل، وهو المفاوضات المعقدة حول العلاقات التي ستربط لندن وبروكسل بعد المرحلة الانتقالية التي انتهت رسميًا في 31 ديسمبر.

كما ستدخل بريطانيا في مفاوضات موازية مع الحليف الأمريكي التاريخي، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماسة لهذا الانفصال، معتبرا أنه يشكل آفاقا اقتصادية جديدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه للأمة قبل ساعة من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وزعها مكتبه إنها "إنّها ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ".

وجونسون أبرز الشخصيات التي كانت وراء بريكست، والذي انتخب بغالبية كبرى في ديسمبر على أساس وعد بإنجاز هذه الخطوة، يرغب في "توحيد" البلاد من أجل التمكن من المضي قدما.

لكن المهمة تبدو صعبة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" أن 30% فقط من مناصري البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قبلوا الانفصال.

وقالت "الإمارات اليوم" إن مصر وإثيوبيا والسودان لا تزال تجري مفاوضات في واشنطن، بعد انتهاء الموعد الذي كان محددا الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بشأن سد ضخم على النيل الأزرق يثير توترا إقليميا منذ تسع سنوات.

وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، على "تويتر": "تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 يناير لليوم الرابع على التوالي".

وكان وزراء من الدول الثلاث ناقشوا حلا وسطا في منتصف يناير في واشنطن بحضور وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.