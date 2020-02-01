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حوادث

ضبط مقاول هارب من 18 حكما قضائيا وآخر من 16 قضية بالقليوبية

السبت 01/فبراير/2020 - 12:56 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مقاول وسائق هاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملات أمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها من ضبط "محمد . ا. م" 48 سنة مقاول ومقيم شارع محكمة الأسرة – دائرة القسم، والمحكوم عليه هارب في 18 حكم حبس قضائي ما بين مخالفات مباني وتبديد.


كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طوخ من ضبط "سليمان. ا"، 37  سنة سائق ومقيم قرقشندة – دائرة المركز محكوم عليه هارب في 16 حكم حبس "تبديد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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