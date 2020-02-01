AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفاجأة.. مسلسل كرتوني تنبأ بظهور كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المسلسل الكرتوني الشهير الذي تابعناه منذ 23 عاما ويشيرون أن المسلسل كان يتنبأ بظهور وباء كورونا الذي يهدد العالم الآن. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن رواد السوشيال ميديا شاركوا حلقة معينة من المسلسل الكرتوني تتحدث عن وباء اسمه "أوسكا فلو" في بلدة أمريكية، بعد أن قدم إليها من اليابان.


قد تشبه تلك الحلقة ما يحدث الآن باختلاف أن الوباء قادم من الصين بدلا من اليابان، ويظهر في المقطع عامل في أحد المصانع بعد أن أصيب بالسعال أثناء عمله في المصنع وركزت الحلقة أن المرض بدأ ينتشر بعد إصابة ذلك العامل بمرض غريب ،وكتب مغردا: "عائلة سمبسون في 1993، توقعت هذه السلسلة الملتوية فيروس كورونا. أنا مندهش بشدة".

جدير بالذكر أن  المسلسل قد تنبّأ بكثير من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وأخيرا وباء كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

مرضى كورونا يصارعون الموت داخل مستشفى فى ووهان الصينية.. شاهد

فيديوجراف| كيف تنبأ بيل جيتس بفيروس كورونا قبل 6 سنوات؟

ترشيحاتنا

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

أسعار دفسك dfsk اليوم في مصر بعد اخر تخفيض.. صور

لـ جذب المتابعين.. شاهد فتاة تبتلع آلة عزف أثناء تصوير مقطع TikTok

الصين تعلن عن تعافي 20 مريضا من فيروس كورونا

رمت جثة جوزها ومارست الجنس مع عشيقها.. القصة الكاملة لربة منزل قاتلة زوجها في السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده

أسعار دفسك dfsk اليوم في مصر بعد اخر تخفيض.. صور

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير