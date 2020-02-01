مفاجأة.. مسلسل كرتوني تنبأ بظهور كورونا

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من المسلسل الكرتوني الشهير الذي تابعناه منذ 23 عاما ويشيرون أن المسلسل كان يتنبأ بظهور وباء كورونا الذي يهدد العالم الآن.









وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن رواد السوشيال ميديا شاركوا حلقة معينة من المسلسل الكرتوني تتحدث عن وباء اسمه "أوسكا فلو" في بلدة أمريكية، بعد أن قدم إليها من اليابان.









قد تشبه تلك الحلقة ما يحدث الآن باختلاف أن الوباء قادم من الصين بدلا من اليابان، ويظهر في المقطع عامل في أحد المصانع بعد أن أصيب بالسعال أثناء عمله في المصنع وركزت الحلقة أن المرض بدأ ينتشر بعد إصابة ذلك العامل بمرض غريب ،وكتب مغردا: "عائلة سمبسون في 1993، توقعت هذه السلسلة الملتوية فيروس كورونا. أنا مندهش بشدة".





جدير بالذكر أن المسلسل قد تنبّأ بكثير من الأحداث بشكل مريب، مثل فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وأخيرا وباء كورونا.