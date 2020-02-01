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محافظات

زراعة دمياط: محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر

السبت 01/فبراير/2020 - 01:00 م
محاصيل المحافظة خالية
محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر
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زينب الزغبي
صرح المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بأنه لم يتم رصد أي مظاهر للإصابة بالصدأ الأصفر بزراعات القمح داخل نطاق محافظة دمياط.

وأضاف المهندس سميح عبد السميع أنه شدد على المرور اليومى على زراعات القمح والتنبيه على المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابات المختلفة التي قد تصيب المحاصيل.

وأوضح وكيل وزارة زراعة دمياط، أن هناك لجنة تابعة لمديرية الزراعة دورها تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة زراعات القمح والتحرك الفوري حال رصد مظاهر الإصابة، وأن أجهزة الزراعة بمحافظة دمياط في حالة تأهب واستعداد تام.

وأكد توافر المبيدات اللازمة والموصى بها بجميع الجمعيات، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير الجمعيات الزراعية ونزول الجهاز الفني للجمعيات لحل جميع المشاكل والمعوقات ومتابعتهم من خلال رؤساء الأقسام والإدارات.
زراعة دمياط: محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر
زراعة دمياط: محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر
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