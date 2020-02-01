زراعة دمياط: محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر

وأضاف المهندس سميح عبد السميع أنه شدد على المرور اليومى على زراعات القمح والتنبيه على المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابات المختلفة التي قد تصيب المحاصيل.





وأوضح وكيل وزارة زراعة دمياط، أن هناك لجنة تابعة لمديرية الزراعة دورها تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة زراعات القمح والتحرك الفوري حال رصد مظاهر الإصابة، وأن أجهزة الزراعة بمحافظة دمياط في حالة تأهب واستعداد تام.





وأكد توافر المبيدات اللازمة والموصى بها بجميع الجمعيات، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير الجمعيات الزراعية ونزول الجهاز الفني للجمعيات لحل جميع المشاكل والمعوقات ومتابعتهم من خلال رؤساء الأقسام والإدارات.