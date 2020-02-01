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فن

أحمد مجدي: تخوفت من المقارنة بين الآنسة فرح والفورمات الأجنبي المأخوذ منه العمل

السبت 01/فبراير/2020 - 01:06 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة
أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها على مسلسل "الآنسة فرح"، وكشف في تصريحات لـ "صدى البلد" عن التشابه بين شخصيته في العمل والحقيقة.

وقال إنه يتشابه مع "شادي وهدان" -وهي الشخصية التي يجسدها في المسلسل- بأنه ليس مختلطا بعائلته، مشيرا إلى أنه قليل التحدث مع أهله.

وأشار أنه كان متخوفا في البداية من المسلسل خاصة أن فكرته جريئة، كما أنه خشى المقارنة بينه وبين الفورمات الأجنبي المأخوذ منه، ولكن حينما رأى معالجة المسلسل نال إعجابه وتحمس جدا لتقديمه.

"الآنسة فرح" تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.
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