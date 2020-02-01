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سعد الزنط يكشف حصيلة زوار معرض الكتاب الدولي.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 12:26 م
سعد الزنط
سعد الزنط
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شيرين عادل
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية،  إن معرض الكتاب الدولى نافذة ومنبر للثقافة متواصل وممتد الجذور عبر سنوات عديدة. 

وكشف سعد الزنط، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن زيارة مليون شخص لمعرض الكتاب الدولى في هذه الدورة هو رقم غير مسبوق ويعكس بدوره مدى اهتمام الشعب المصرى بالثقافة. 

وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أن القراءة رافد جيد للثقافة لا يضاهيها أى شيء على الإطلاق، لافتا إلى أنه مهرجان كرنفالى بجميع تفاصيله.

ولفت سعد الزنط إلى أن القائمين على تنظيم معرض الكتاب هذه الدورة أحسنوا الاختيار فيما يخص اختيار المفكر جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وطالب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، قطاع التربية والتعليم بإعادة حصص القراءة من جديد للمرحلة الابتدائية لتنمية عقول الأطفال وحبهم للثقافة.
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