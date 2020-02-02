عارضو الكتب: أفضل المبيعات لمشهورين السوشيال ميديا.. فيديو

حقق معرض الكتاب هذا العام نجاحا كبيرا، أشاد به الكثير من الزوار والعارضون، حيث ضمت الكثير من دور النشر التي نشرت الكثير من الكتب مختلفه المجالات وشارك الكثير من الكتاب في المعرض بالإضافة إ لى الخدمات التي وفرتها إدارة المعرض مما جعلت المعرض اثار اعجاب كل الزوار.





ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء بعض دور النشر الكتاب، وقالت سالى سامى أحد الكتاب إ نها هذا العام شاركت كاتبة، ولم تأتى زائرة في روايتها " حتى أول أغسطس لم يعد مثلما كان" تتحدث عن أحداث قصة تحدث فى أماكن حقيقية فى لبنان، وتقوم ع فكرة شباب يريدون تغيير حياتهم عن طريق مسابقة وتدور فيها أحداث تجذب انتباه القارئ، وجاءت الفكرة من تأثيرها بحياتها وحياة أصدقائها مع تحوير الأحداث لتناسب أن تكون رواية.









أكد سامح شاكر أحد العارضين أن المعرض هذا العام مميز جدا لتنظيمه الكبير بالإضافة إلى وجود العديد من الكتب مختلفه المجالات منها الادبيه والسياسية و التاريخية والروايات ويوجد إقبال كبير ع الشراء وانتقاله من مدينة نصر للتجمع جعله فى شكل حضاري مميز.





أوضح محمد عصمت أحد الكتاب أن روايته رعب فانتازي وهذا ما يبحث عنه الكثير من الزوار، حيث تدور أحداثه حول اختراع شاب لجهاز لتسجيل الاحلام و جعلها بمثابة فيلم بالإضافة إلى أنه يشارك فى المعرض ككاتب منذ ١٤ عاما بالكثير من الروايات.





تابع بهاء الدين سليمان أحد الكتاب قائلا إنه يشارك هذا العام بكتاب " بابليو " وهو سيرة ذاتية يحاول فيها مخاطبة الشباب من خلال تجربة حياتية للاستفادة منها و التعلم من أخطائها و أثارت الرواية اعجاب متابعيه و تفاعلوا معها بشكل كبير.



