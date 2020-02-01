ضبط مرتكبي واقعة التعدي على عامل بشركة لسرقة خزينة بداخلها٨٠ ألف جنيه

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط مرتكبى واقعة التعدى على عامل بشركة دعاية وإعلان لسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية .





و تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مسئول شركة دعاية وإعلان كائنة بدائرة القسم) اتصالا هاتفيا من (عامل بالشركة أصل بلدته المنيا) أخبره خلاله بتعرض الشركة، لواقعة سرقة ودخول مجهولان لمقرها والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته بكدمات متفرقة، وقاما بإيقاقه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ (80 ألف جنيه ، عدد 5 دفاتر شيكات ، مجموعة من الأوراق الخاصة بتعاملات الشركة) كرهًا عنه وهربا .





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تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 6 أشخاص) ثلاثة منهم كانوا يعملون بذات الشركة، وقاموا بالإتفاق مع أحدهم (عامل بالشركة) على ارتكاب الواقعة بالاستعانة بشخصين ضمن المتهمين اللذان تمكنوا من الدلوف إلى مقر الشركة، والتعدى على (المجنى عليه) مُحدثين إصابته وإيثاقه وسرقة الخزينة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.



