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رياضة

الأهلي وأسوان الأكثر.. تعرف على الانتقالات الشتوية النهائية لفرق الدوري

السبت 01/فبراير/2020 - 12:32 م
الأهلي واسوان
الأهلي واسوان
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عبدالله هشام
انتهت فترة الانتقالات الشتوية ببداية شهر فبراير، وأغلق باب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم وشهدت الفترة الماضية العديد من الصفقات الناجحة لمحاولة الفرق تحسين مركزها في جدول الترتيب.

ونجح النادي الأهلي صاحب صدارة ترتيب بطولة الدوري في إبرام 7 صفقات ناجحة خلال فترة الشتاء بالتساوي مع فريق أسوان ليكونا الناديين الأكثر من حيث صفقات الانتقالات.

بينما لم يدخل المصري البورسعيدي سباق الصفقات بسبب الحظر الذي فرض عليهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يستمر لفترتي قيد .

أما الزمالك فاكتفي بعودة لاعبه المعار كابونجو كاسونجو من نادي الوداد المغربي ولم يجر فريقا بيراميدز ومصر المقاصة أي صفقات بسبب استنفاد فرص الاستبدال قبل انطلاق الموسم.

وأجرى الإسماعيلي صفقتين قويتين بالتعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف والاوغندي باتريك كادو. 

وتعاقد سموحة مع 4 لاعبين وهم أحمد الشيخ ومحمد طلعت وصلاح محسن ومحمد عبدالمنعم في حين تعاقد المقاولون مع أيمن حفني والنيجيري جاكوب.

وأجري الانتاج الحربي ثلاث صفقات بضم احمد علي واحمد عفيفي واحمد صابر وضم حرس الحدود فقد ضم التونسي أيوب بن مشارك وحصل طلائع الجيش على خدمات كلا من محمد جمال بيبو وكيفين موهيري وعمار حمدي ومحمد أشرف روقة.

وضمت الأندية الصاعدة حديثا إلى الدوري الممتاز العديد من الصفقات حيث ابرم طنطا صفقتين بضم محمد اشرف واحمد سالم صافي بينما تعاقد اف سي مصر مع الجامبي جبريل بوجانج بينما أسوان تعاقد مع محمد مرسي ومصطفى البدري ومحمد عبدالمجيد والغاني سولومون مينساه والعديد من الإعارات قادمة من الزمالك مثل يوسف اسامه نبيه ويوسف علي ومحمد رجب والرواندي جيان كلاود ومحمد همام لاعب الحرس.
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