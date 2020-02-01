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أخبار البلد

فودة: سنخاطب رئيس الوزراء لإعادة إحياء اللجنة العليا للسياحة العلاجية

السبت 01/فبراير/2020 - 12:24 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء من المؤتمر الصحفى
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محمد الاسكندرانى
انطلقت أعمال الاجتماع التحضيرى الثانى للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية، برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأحد فنادق القاهرة. 

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه بانتهاء الإعدادات والتحضيرات لبناء العلامة التجارية المصرية للسياحة العلاجية، سيتم إرسال جميع التوصيات إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف أنه جار التنسيق مع ٧ محافظات غنية لعقد بروتوكول تعاون لظهورها على خريطة السياحة الصحية وعرض الفرص الاستثمارية لذلك المنتج. 

وأكد محافظ جنوب سيناء أن "هناك لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وينوب عنه وزير السياحة، للسياحة العلاجية، وتضم فى عضويتها قرابة ٣٠ متخصصا، وفى إطار ذلك سنخاطب رئيس الوزراء لإعادة إحياء هذه اللجنة قبل مارس القادم". 
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