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فن

محمد رجب ينشر صورة جديدة من مسلسل الأخ الكبير.. ومتابعة: نفسى فى أخ زيك

السبت 01/فبراير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شارك الفنان محمد رجب متابعية بصورة جديدة له من ملسلسله الجديد "الأخ الكبير" من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق محمد رجب على الصورة: "حربى ابو رجيلة".

وتفاعل عدد كبير من متابعى محمد رجب مع الصورة معلقين: نفسى فى اخ يكون زيك , ممثل مجتهد و مسلسل تحفة, اجدع اخ.

مسلسل الأخ الكبير يتم عرضه حاليًا على شبكة قنوات الـ cbc بطولة كل من محمد رجب، آيتن عامر، هبة مجدى، هاجر أحمد، إسماعيل شرف، أحمد إمام، محسن منصور، محمود حجازي، محمد عز، عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة، أشرف زكي، إيهاب فهمي، عمرو عبد العزيز، ومحمد نجاتي.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يعيش في حي بولاق، حيث يواجه العديد من التحديات في حياته ويحاول التغلب عليها.

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#حربي ابو رجيلة

A post shared by Mohamed Ragab - محمد رجب (@mohamedragabacc) on

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