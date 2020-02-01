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رياضة

الفيوم يستقبل وزيرا الرياضة والبيئة لدى وصولهما المحافظة

السبت 01/فبراير/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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ريهام بكير

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى - محافظ الفيوم، الدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة،  صباح اليوم السبت،  بديوان عام المحافظة، في حضور عددا من اعضاء مجلس نواب المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية،  قبل بدء برنامج افتتاح المرحلة الأولي من مشروع الدراجات التشاركية "bike sharing".


ويصطحب محافظ الفيوم كل من الدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لافتتاح مشروع الدراجات التشاركية، بجامعة الفيوم، والذي يطبق  تحت شعار "الدراجات وسيلة مواصلات" فى إطار مشروع استدامة النقل الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لتشجيع استخدام وسائل النقل التقليدية وغير الآلية، "المشى والدراجات"، ومتابعة خطوات تفعيل مشروع استعانة شباب الجامعات بالدراجات ضمن أنشطة حياتهم اليومية كوسيلة من وسائل التنقل الأساسية بالفيوم.
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