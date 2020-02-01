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رياضة

فايلر: الأهلي قادر على تخطي الهلال وتحقيق أرقام مميزة في ملعب الجوهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت علي ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر قبل ساعات من مواجهة اليوم: «لدينا هدف واحد نتطلع لتحقيقه اليوم؛ وهو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، وهو ما تم التركيز عليه بشدة في المحاضرات الفنية والنظرية التي تم عقدها مع اللاعبين».

وأوضح أنه يثق بشدة في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الثانية، مؤكدًا أن الجميع لديه إصرار كبير علي الفوز اليوم وإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق.

وعن عدم تسجيل الأهلي لأي أهداف في شباك الهلال على ملعبه في السودان من قبل قال فايلر: «بالطبع نحترم التاريخ، ولكنه في النهاية مجرد أرقام أمامنا، وأرى أننا قادرون دائمًا على صناعة التاريخ في المباريات بأهدافنا ونتائجنا، ومباراة اليوم تبقى فرصة لتحقيق أرقام مميزة على ملعب الهلال بإصرار وجهد اللاعبين ورغبتهم في الفوز والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا».

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