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رياضة

استعدادا لمواجهة الهلال.. تعرف على برنامج بعثة الأهلي في السودان اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

وبدأ البرنامج بتناول اللاعبين لوجبة الافطار في الصباح، على أن يتم تناول وجبة الغداء في الساعة الثانية إلا ربع ظهر اليوم.

ويعقد السويسري فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة في السابعة مساءً قبل التحرك إلى ملعب المباراة في السابعة والربع مساء اليوم.
وتصل حافلة الأهلي إلى استاد الجوهرة في السابعة والنصف قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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