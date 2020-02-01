فريق أهلي ٢٠٠٩ يواجه السكة الحديد في مهرجان سوبر البراعم.. اليوم

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم السبت مع فريق السكة الحديد، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الحادية عشرة من مهرجان سوبر البراعم.





ويخوض الأهلي مباريات مهرجان البراعم، بمجموعة مختلفة من اللاعبين نظرا لتزامنها مع بطولة نادي الصيد الدولية التي تقام في نفس التوقيت.





يذكر أن مباريات البراعم تقام بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط بلقبها.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٩ بالأهلي جمال السيد مديرًا فنيًا ومحمد عبد العزيز مدربًا وهاني داوود مدربًا مساعدًا.



