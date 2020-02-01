منهما المستحق لابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية.. الدستورية: يجوز للأم الجمع بين معاشين

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.





وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها.





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وأشار إلى أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس .



