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تعليم

القاصد يشارك في افتتاح الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

السبت 01/فبراير/2020 - 02:04 م
الملتقى الرياضي الأول
الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين
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قســـم التعليــــم
شارك الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، السبت، في افتتاح الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية ممثلا عن جامعة المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والذي تستضيفه جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بمشاركة الجامعات المصرية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وبحضور عدد كبير من سفراء الدول المشاركة والهيئات الدبلوماسية والمستشارين الثقافيين ورؤساء ونواب وأساتذة الجامعات المصرية.


وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الملتقى يتنافس فيه الطلاب الوافدون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة المنوفية والجامعات المشاركة من جميع الجامعات الحكومية والخاصة، ويتضمن منافسات رياضية فى العديد من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى ماراثون للجري ومسيرة للدراجات يشارك به جميع الوفود تحت شعار "إدريس فى مصر".


ونوه إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تبادل الثقافات والخبرات بين الطلاب الوافدين وشباب الجامعات المصرية، لافتا إلى أن جامعة المنوفية تقدم كل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.
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