مباريات الدوري السعودي اليوم.. أهلي جدة في ضيافة العدالة

تقام اليوم، السبت، عددا من المواجهات المهمة، في الجولة رقم 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، أبرزها العدالة وأهلي جدة.





ويحل أهلي جدة بقياد السويسري كريستيان جروس المدير الفني، ضيفًا على نظيره العدالة، في تمام الساعة 02:25 بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.





ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لاقتناص الثلاث نقاط، من أجل تضييق الخناق على الهلال والنصر، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.