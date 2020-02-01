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رياضة

مباريات الدوري السعودي اليوم.. أهلي جدة في ضيافة العدالة

السبت 01/فبراير/2020 - 01:02 م
أهلي جدة
أهلي جدة
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إسراء أشرف
تقام اليوم، السبت، عددا من المواجهات المهمة، في الجولة رقم 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، أبرزها العدالة وأهلي جدة.

ويحل أهلي جدة بقياد السويسري كريستيان جروس المدير الفني، ضيفًا على نظيره العدالة، في تمام الساعة 02:25 بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم، لاقتناص الثلاث نقاط، من أجل تضييق الخناق على الهلال والنصر، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 35 نقطة، والنصر الوصيف بـ 34 نقطة، بينما يأتي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي السياق ذاته، يستقبل الشباب نظيره الفتح في تمام الخامسة والربع مساءً، ويحل الفيصلي ضيفًا على الفيحاء في تمام السابعة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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