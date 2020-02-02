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برلمان

مذكرة لرئيس الوزراء لإعفاء أهالى الخانكة من رسوم مرور بوابة الفريق العرابى

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:02 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزارة النقل رفضت مقترحه بشأن نقل بوابات رسوم على محور الفريق العرابى ، وإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابى الذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى، حيث أكدت أن هذا الأمر من اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على مشروع محور الفريق العرابى.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعمل نفق أو كوبرى لخدمة أهالى الخانكة ، حيث أنه من المفترض ان هناك طريق السلام - الخانكة وهو الذى يوصل أهالى الخانكة وأبو زعبل لمدينة السلام والعبور بالمجانى بدون دفع أى رسوم ، خاصة وأن طوله 6 كيلومترات.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: إلا أنه بعد أن تم عمل محور الفريق العرابى والذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى ، تم غلق طريق السلام - الخانكة ، الأمر الذى استلزم مرور أهالى الخانكة وأبو زعبل من محور الفريق العرابى ، وبالتالى يقومون بدفع رسوم الدخول بعد ما كان دخولهم قبل ذلك مجانى.

وطالب بإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من دفع أى رسوم  عند المرور من بوابة محور الفريق العرابى مسافة 500 متر من ناحية بلبيس.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضي، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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طلب إحاطة لإعفاء أهالي الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابي

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